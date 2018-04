Meghan Markle soll eiskalt und berechnend sein

Trump, Filmkarriere und erste Ehe

Bis sich erste Erfolge im Filmbusiness einstellten, mühte sich Meghan mit Entertainmentjobs ab. So trat sie zum Beispiel in der TV-Show „Deal Or No Deal“ als kesses Koffermädchen auf und wackelte dort mit dem Hintern. Das sei auch dem damaligen Immobilientycoon und jetzigen US-Präsidenten Donald Trump aufgefallen. Er soll sie backstage einmal um ein Date gebeten haben, das sie aber ablehnte. „Koffermädchen Tameka Jacobs erzählt mir, er war supergruselig, aber einige der Mädchen fanden sein Geld und seine Macht anziehend und nahmen seine Telefonnummer. Meghan war aber eines der Mädchen, die Abstand von ihm hielten“, schreibt Morton in dem Buch.