Austria-Hoffnung vor letztem Quartal lebt noch

Die Austria startet mit einer klaren Ansage ins letzte Meisterschaftsviertel der Fußball-Bundesliga. Wollen die Wiener den Sprung in den Europacup noch schaffen, müssen in den neun ausständigen Saisonrunden vor allem Siege her. Der Startschuss dazu soll das Heimspiel gegen Altach am Karsamstag (18.30 Uhr) fallen. Die Vorarlberger liegen als Tabellenachter unmittelbar hinter der Austria. „Solange es rechnerisch möglich ist, muss man daran glauben“, umriss Trainer Thomas Letsch das Motto der Austria.