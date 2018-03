Sextäter erhielt Viagra für die Kuschelzelle

Viagra für einen Häftling, der wegen eines Sexualverbrechens verurteilt wurde? So verschrieben in der Justizanstalt Krems-Stein in Niederösterreich. Der Mann hatte selbst um einen Termin bei einem Urologen gebeten. Nach der Untersuchung bekam er vom Anstaltsarzt schließlich tatsächlich das Potenzmittel verschrieben. Die Begründung für das wahrlich nicht alltägliche Ansuchen des Häftlings: die Zeit in der Kuschelzelle adäquat nutzen zu können.