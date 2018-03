15. Sieg in Folge! Del Potro vor Sprung in Top 3

Es ist ein weiterer Sensationslauf, nachdem die Japanerin Naomi Osaka den ihren vor zwei Wochen in Indian Wells mit dem Titelgewinn gekrönt hat. Collins ist Weltranglisten-93. und steht überhaupt erstmals auf der WTA-Tour in einem Halbfinale. Die in Florida geborene Collins hat sich seit Jahresbeginn in der Weltrangliste um mehr als 70 Plätze verbessert und nun auch ihr Idol besiegt. Mit aggressivem Spiel sicherte sich die Qualifikantin ihren ersten Erfolg gegen eine Top-20-Spielerin.