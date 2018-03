Rollstuhlfahrer führte Sex-Bande in Wiener Park an

Anfang Mai 2017 brachte ein brutaler Raubüberfall in den eigenen vier Wänden die Beamten auf die lose Spur in die homosexuelle Stricher-Szene im Wiener Schweizergarten im dritten Gemeindebezirk. Nach akribischer Arbeit deckten die Beamten dort dann aber einen ganzen Menschenhändler-Ring mit einem Rollstuhlfahrer (55) als Chef auf, der aus einem Dorf in der slowakischen Provinz Jugendliche (14 bis 18 Jahren) nach Wien karrte - sogar seinen eigenen Sohn. Die Knaben mussten hier ihre Körper an österreichische Freier verkaufen.