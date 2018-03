Zu sexy! NFL-Klub feuert Cheerlader-Lady

Wie der Schweizer „Blick“ darlegt, gelten für die Cheerleader der Saints strenge Verhaltensregeln. So etwa müssen sie ein Lokal sofort verlassen, sobald es ein Spieler des Vereins betritt. Privater Kontakt zu den Stars am Rasen ist für die knackigen Girls am Spielfeldrand sowieso verpönt. Ebenfalls Teil des Kodex: Social-Media-Fotos, die die Damen nackt, halbnackt oder in Unterwäsche zeigen, sind strengstens verboten. Dass genau derartige Kleidungsmodalitäten aber gleichsam zur Job-Description zählen, ist für den Klub offenbar kein Indiz für Doppelmoral.