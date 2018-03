Innsbruck ist bei Straftaten-Rückgang top

Suchtmittelkriminalität spielt große Rolle

Ein großes Thema ist in Innsbruck immer die Suchtmittelkriminalität. In dieser Rubrik gab es 1690 Anzeigen. Zum Vergleich: In den zwei vorangegangenen Jahren waren es jeweils über 2000. Problem: Durch den Druck der Polizei zieht sich die Szene immer mehr aus dem öffentlichen Raum zurück (u. a. in Wohnungen). Was die nordafrikanische Suchtgiftszene anbelangt, so halbierte sich innerhalb dieser Gruppe die Zahl der Anzeigen von rund 600 auf 300.