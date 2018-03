De Gendt neuer Führender bei Katalonien-Tour

Der Belgier Thomas de Gendt hat solo die verkürzte dritte Etappe der Katalonien-Rundfahrt in Camprodon in den Pyrenäen gewonnen und durch seinen Sieg auch den spanischen Vorjahressieger Alejandro Valverde an der Spitze der Gesamtwertung abgelöst. Der Lotto-Soudal-Fahrer liegt nun 23 Sekunden vor Valverde.