Nicolas Sarkozy ist wieder auf freiem Fuß. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend berichtete, haben die Ermittler die Befragung des ehemaligen französischen Präsidenten beendet und Sarkozy entlassen. Der 63-Jährige war am Dienstag in Nanterre bei Paris in Polizeigewahrsam genommen und zum Verdacht der Wahlkampffinanzierung aus Libyen vernommen worden. Gegen ihn ist ein Strafverfahren eröffnet.