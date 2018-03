Kosovo: Tränengas und Tumulte bei Parlamentsvotum

Zu tumultartigen Szenen und sogar dem Versprühen von Tränengas ist es am Mittwoch am Rande einer Abstimmung im kosovarischen Parlament gekommen. Abgeordnete der ultranationalistischen Vetevendosje wollten die Zustimmung zu einem bereits im August 2015 in Wien ausgehandelten Grenzabkommen mit Montenegro mit allen Mitteln verhindern. Doch ihre Versuche schlugen fehl. Die Tränengas-Werfer wurden verhaftet und das Abkommen schlussendlich ratifiziert. Damit wurde eine der wichtigsten Voraussetzungen für die EU-Visa-Liberalisierung geschaffen.