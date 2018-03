Haufenweise Kinderpornos auf dem Laptop gehortet

„Kinderpornografie ist eine Schweinerei und ich will damit nichts zu tun haben“, erklärte der 37-Jährige am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht. Als ihm Richterin Sandra Preßlaber einige dieser Bilder zeigen wollte, weigerte sich der Hobby-DJ sie anzuschauen und drehte sich demonstrativ sowie ekelnd davon weg.