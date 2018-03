Porsche zahlt jedem Mitarbeiter 9656 Euro

Rekordergebnisse auch bei BMW

Auch BWM hat 2017 wieder Rekordergebnisse eingefahren. Im vergangenen Jahr konnte der deutsche Autoriese seinen Umsatz auf 98,68 Milliarden Euro steigern - ein Wert, der noch nie zuvor erreicht worden war. Darüber darf sich nicht nur die Konzernleitung freuen, sondern auch die Facharbeiter, die mit einer Prämie in der Höhe von 9455 Euro am Erfolg beteiligt werden. Rund 80.000 Mitarbeiter hat BMW in Deutschland. Und alle naschen am Erfolg ihres Arbeitgebers - neben dem Umsatzrekord stieg auch der Gewinn um mehr als 25 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro - mit. Einem Bericht der „Bild“ zufolge werden von den 9455 Euro 8509,50 Euro direkt an die Facharbeiter ausbezahlt, der Rest (945,50 Euro) wandert in die private Altersvorsorge.