Nach Amok-Drohung: Schüler (18) festgenommen

Die Drohungen eines Schülers haben am Montag an einer Schule im deutschen Saarland Angst vor einem Amoklauf und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie diese nun mitteilte, soll der angetrunkene 18-Jährige an einer Schule in Neunkirchen einen Lehrer beleidigt haben und vom Schulgelände verwiesen worden sein. „Er hat wohl gedroht, dass er sich eine Waffe besorgt und wiederkommt“, sagte ein Polizeisprecher.