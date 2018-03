Schweizer Ski-Boss: In drei Jahren vor dem ÖSV!

Nachfolger schon fix

Bei den Damen steht über die Sommerpause die Bestellung eines neuen Cheftrainers an, da der Österreicher Hans Flatscher während des Weltcup-Finales in Aare seinen Rücktritt zum Saisonende bekanntgab. Lehmann sagte, er habe bereits die Zusage des Nachfolgers, doch „wir wollen nicht überstürzt nach außen kommunizieren“. Bei Flatscher deutet alles darauf hin, dass er Swiss Ski erhalten bleibt. „Es wird eine Veränderung in der Position geben“, verriet der Ex-Rennläufer.