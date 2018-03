Douschan/Hämmerle am Podest, Pachner stürzt schwer

„Ich habe etwas zwiespältige Gefühle. Einerseits bin ich sehr froh darüber, am Podium zu stehen, andererseits wäre heute sogar der Sieg möglich gewesen. Aber wir haben wieder gezeigt, dass wir Österreicher im Teambewerb immer für ein Top-Drei-Resultat gut sind“, sagte Douschan. Hämmerle hob hervor, „auch im vierten Teambewerb in dieser Saison mit dem dritten Partner aufs Podest gefahren“ zu sein. Im Montafon und in Erzurum (TUR) war er mit Markus Schairer sowie in der Vorwoche in Moskau (RUS) mit Julian Lüftner jeweils Zweiter gewesen.