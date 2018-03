Pornostar Stormy Daniels sogar Gewalt angedroht

Muss Daniels 20 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen?

Stormy Daniels und ihr Anwalt begründen ihre Forderung nach Aufhebung des Stillschweigeabkommens unter anderem damit, dass Trump dieses nie persönlich unterzeichnete. Trumps Anwalt Cohen hatte im Februar eine Zahlung in Höhe von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin eingeräumt. Cohens Anwälte warfen Clifford am Freitag unterdessen vor, mindestens 20 Mal gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung verstoßen zu haben. In dem Abkommen sei für jeden Verstoß ein Strafgeld in Höhe von einer Million Dollar vorgesehen. Daher sei Daniels der Gegenseite mindestens 20 Millionen Dollar schuldig.