Pornostar Stormy Daniels klagt jetzt Trump

Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias Stormy Daniels hat am Dienstag in Los Angeles Klage gegen US-Präsident Donald Trump eingereicht. Den Gerichtsunterlagen zufolge will sie erreichen, dass eine mit Trump vereinbarte Vertraulichkeitserklärung nach deren angeblicher Affäre in einem Hotelzimmer für ungültig erklärt wird. Nach Angaben ihres Anwalts Michael Avenatti argumentiert Clifford unter anderem damit, dass Trump die Vereinbarung niemals unterschrieben habe.