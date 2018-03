Gehirn arbeitet energieeffizienter als gedacht

Benötigen weniger Energie als gedacht

Sie entdeckten, dass die Energie für ihre Aktionspotenziale nur eineinhalb Mal so groß wie das theoretisch berechnete Minimum ist. Sie arbeiten demnach äußerst ökonomisch. Bisher galten die schnellen, kurzen Aktionspotenziale dieser Nervenzellen als sehr energieaufwendig, so die Forscher. Man habe nämlich angenommen, dass sich die unterschiedlichen Ionenströme, die für die Signalweiterleitung nötig sind, in die Quere kommen. Doch die Kanäle, durch die jene Ionen strömen, sind sehr gut aufeinander abgestimmt.