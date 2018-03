Goggia gewinnt Super-G in Aare, Kugel an Weirather

Ergebnis Super-G in Aare:

1. Sofia Goggia (ITA) 1:07,92 Min.

2. Viktoria Rebensburg (GER) 1:08,24 +0,32

3. Lindsey Vonn (USA) 1:08,45 +0,53

4. Michelle Gisin (SUI) 1:08,67 +0,75

5. Federica Brignone (ITA) 1:08,85 +0,93

6. Tina Weirather (LIE) 1:09,00 +1,08

7. Nadia Fanchini (ITA) 1:09,07 +1,15

8. Anna Veith (AUT) 1:09,12 +1,20

9. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:09,16 +1,24

10. Stephanie Venier (AUT) 1:09,36 +1,44

11. Joana Hählen (SUI) 1:09,42 +1,50

12. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:09,48 +1,56

13. Wendy Holdener (SUI) 1:09,53 +1,61

14. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:09,55 +1,63

15. Corinne Suter (SUI) 1:09,57 +1,65

16. Romane Miradoli (FRA) 1:09,63 +1,71

17. Christine Scheyer (AUT) 1:09,73 +1,81

18. Priska Nufer (SUI) 1:09,77 +1,85

19. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:09,87 +1,95

20. Tessa Worley (FRA) 1:09,88 +1,96

21. Johanna Schnarf (ITA) 1:10,47 +2,55

Ausgeschieden: Tamara Tippler (AUT), Ester Ledecka (CZE), Tiffany Gauthier (FRA), Lara Gut, Jasmine Flury (beide SUI)