Psychische Probleme als Grund für Messerattacke

Stiche in Rücken und Bauch

Wie der arbeitslose Österreicher gegenüber der Polizei gestand, habe er den 17-Jährigen gegen 13.30 Uhr mit einem Klappmesser im Elternhaus attackiert, als der Ältere von der Schule nach Hause kam. „Der Angriff erfolgte ohne Vorwarnung“, teilte die Exekutive mit. Der Jugendliche erlitt mehrere Stiche in den Rücken und in den Bauch. Das Opfer konnte sich noch ins Freie retten und durch laute Hilfeschreie die Nachbarn alarmieren. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 17-Jährige ins SMZ Ost nach Wien geflogen und sofort notoperiert. Es bestehe Lebensgefahr, hieß es.