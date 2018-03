Mordversuch: Bursch (16) sticht auf Bruder ein

In Niederöstereich ist es am Mittwoch unter Brüdern zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. In der Ortschaft Matzendorf-Hölles wurde ein 17-Jähriger blutüberströmt auf einem Feldweg entdeckt. Per Rettungshelikopter wurde der lebensgefährlich verletzte Bursche ins Spital geflogen. Sein Bruder (16) stellte sich wenig später der Polizei und sagte, er habe im Streit auf den Älteren eingestochen.