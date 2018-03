Caroline Wozniacki in Indian Wells out

Wozniacki vergab mit ihrer Niederlage die Chance, von Simona Halep am nächsten Montag wieder die Weltranglistenspitze zu übernehmen. Die Rumänin ihrerseits gewann gegen die Chinesin Wang Qiang nach Anfangsproblemen 7:5,6:1. Kasatkina war Wozniacki bereits im Februar in Sankt Petersburg unterlegen. „Gegen die guten Spielerinnen spiele ich am besten“, sagte Nummer 20 des Turniers. „Aber wenn man nach oben will, muss man die Topspieler besiegen. Das ist eine simple Regel.“