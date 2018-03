Marcel Hirscher: „Das wird kein Schweden-Urlaub“

Zweimal Speed-Training

Er hat also in Schweden drei Chancen, um die Bestmarke einzustellen: am Donnerstag im Super-G, am Samstag im Riesentorlauf und am Sonntag im Slalom. Wie ernst es der 28-Jährige in Åre noch meint, zeigt auch seine Vorbereitung. Dabei legte er neben dem Standardprogramm in den Technik-Disziplinen auch zwei Super-G-Tage ein.