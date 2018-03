Räuber stand vor verschlossener Tür

Dumm gelaufen ist es kurz vor dem Wochenende für einen dreisten Räuber in Unterwart. Am späten Abend wollte der Kriminelle noch die örtliche JET-Tankstelle überfallen. Der Geschäftsleiter war nämlich gerade mit dem Auszählen der Tageslosung beschäftigt. Glücklicherweise funktionierte jedoch das automatische Sperrsystem im Eingangsbereich, und so stand der glücklose Verbrecher vor verschlossener Schiebetür.