„Ich schaue immer, ob ich verfolgt werde“

„Grundsätzlich ein Problem“

Ein anderer zeigte sich hingegen „eigentlich unbeeindruckt“, schließlich könne so etwas „immer passieren und ich fühle mich nicht unsicherer oder bedroht“. Die Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Herkunft und Staatsbürgerschaft des Täters sind für den Herren aber ohnehin nicht so wichtig. Seiner Meinung nach ist solch ein Vorfall „grundsätzlich ein Problem“, egal ob der Angreifer Österreicher ist oder nicht. „Wenn der einen Angriff auf das Wachpersonal macht, ist das in jedem Fall zu verurteilen.“