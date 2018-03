Messerattentat in Wien: Hinweise auf Terror-Motiv!

Bei der wüsten Messerattacke in der Nacht auf Montag - ein Wachesoldat vor Irans Residenz in Wien musste zur Schusswaffe greifen - dürfte es sich laut „Krone“-Informationen um eine terroristisch motivierte Tat handeln. Aber auch religiöse Motive oder psychische Probleme stehen im Raum. Der getötete Angreifer, Mohamed E., war 26 Jahre alt und besaß die österreichische Staatsbürgerschaft. Er war hier geboren worden und aufgewachsen. Seinen Wohnsitz hatte er in Wien, er lebte bei seiner Mutter. Ursprünglich stammt seine Familie aus Ägypten. An seinem Wohnsitz in Penzing fand mittlerweile eine Hausdurchsuchung statt.