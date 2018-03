Weißhaidinger-Start in den Sommer bei Wind & Regen

Weißhaidinger hatte im Vorjahr diesen Cup-Bewerb gewonnen, diesmal konnte er aber an diese Frühform nicht anknüpfen. Er hatte neben seinen 61,82 m nur zwei gültige Versuche mit 57,96 m und 61,63 m. So wie er, kamen aber auch die anderen Stars mit den ungünstigen Bedingungen nicht gut zu Recht. An der Spitze gab es schließlich einen schwedischen Doppelsieg. Hinter Stahl lag Simon Petterson, der mit 65,81 m eine persönliche Bestweite erzielte.