Scuol: „Oldie“ Riegler als 4. beste Österreicherin

„Nach der großen Enttäuschung bei den Olympischen Spielen mit dem Ausscheiden schon im ersten Quali-Lauf tut mir dieser vierte Rang sehr gut“, freute sich Riegler, die „noch nie“ mit so viel Risikobereitschaft gefahren sei wie in dieser Saison. „Einerseits habe ich dadurch Super-Resultate erzielt, andererseits aber auch Ausfälle in Kauf nehmen müssen.“ Diese Strategie werde sie aber beibehalten. Die Qualifikationsschnellste Ina Meschik unterlag im Viertelfinale ebenfalls Jenny und wurde Fünfte. Die Gesamtsiege im Parallel-Weltcup sicherten sich die tschechische Olympiasiegerin Ester Ledecka und der Schweizer Olympiasieger Nevin Galmarini schon vor dem Finale in Winterberg (GER).