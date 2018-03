Großes Vorhaben: Ägypten will sich neu erfinden

In El-Alamein an der Mittelmeerküste wiederum (bei uns bekannt als Schlachtfeld aus dem Zweiten Weltkrieg) soll eine Universitätsstadt für bis zu 50.000 Studenten aus dem Boden gestampft werden. Der Startschuss für die Bauarbeiten wurde diese Woche von Sisi gegeben. Der Zeitpunkt ist wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl natürlich kein Zufall. Trotzdem meint der Parlamentarier Tarek Radwan es sichtlich ehrlich, wenn er zur „Krone“ sagt: „Ich bin sehr stolz auf das, was gerade in meinem Land passiert.“