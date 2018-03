Mit Bresnik in den Tennis-Himmel

Das brandneue Jugend-Förderprogramm, das es in Österreich so noch nicht gegeben hat, sieht vor, in den nächsten drei Jahren mindestens acht Top-Talente in den Klassen U12 bis U16 intensiv zu betreuen. Der Steirische Tennisverband rund um Projektleiter Andreas Leber stellt sein Trainerteam (darunter etwa die ehemalige Fed-Cup-Spielerin Evi Fauth) zur Verfügung, mit der Akademie von Star-Coach und Thiem-Betreuer Günter Bresnik wird zusammengearbeitet. Sport-Landesrat Anton Lang ist vom neuen Projekt begeistert: „Wir wollen wieder Spitzenspieler formen – dafür müssen wir mehr Jugendliche zum Tennis bringen. So klappt das!“