Bestzeit von Reichelt in Kvitfjell - Striedinger 3

In Pyeongchang nicht dabei war Striedinger, der sich freute, endlich wieder schmerzfrei zu sein. „Der Sturz in Wengen hat sich doch mehr ausgewirkt, als ich ursprünglich gedacht habe“, sagte der Kärntner. „Jetzt möchte ich es auch im Rennen zeigen, dass ich nicht so schlecht bin, wie die Ergebnisse vermuten lassen.“ Neumayer hatte erst am Dienstag eine Europacup-Abfahrt in Kvitfjell gewonnen. „Das ist sicher ein Vorteil, da es im Europacup ähnlich gesteckt war wie im Weltcup“, konstatierte der Salzburger, der darauf brennt, seine Form am Samstag zu bestätigen.