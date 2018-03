Brutale Angreifer wollten Sportler Beine absägen

Unbekannte haben in Südafrika einen Triathleten angegriffen und versucht, ihm die Beine abzusägen! Nach Angaben der Sport-Förderorganisation South Africa‘s Elite Athlete Development Programme war der 27-jährige Mhlengi Gwala Dienstagfrüh in Durban auf dem Weg zum Training, als drei Männer ihn angriffen und in ein Gebüsch zerrten.