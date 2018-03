Kurios! BVB-Fans sammeln Geld für Austria Salzburg

Schon dem Ligagastspiel am Samstag bei RB Leipzig (1:1) waren weite Teile der „Südtribüne Dortmund“ aus Protest ferngeblieben. „Retortenclubs“ wie Salzburg und Leipzig würden „alle Werte mit Füßen treten, für die der Volkssport Fußball in unseren Augen steht“, begründete das Fan-Bündnis am Dienstag in einer Stellungnahme. In Salzburg wolle man sein Geld lieber „dem wahren Verein der Stadt zukommen lassen, dem SV Austria.“