Vier Podestplätze für Mandl, Walkner und Co.

Gleich vier Podestplätze hat es für Österreich am Dienstag auf der 3. Station der Freeride World Tour (FWT) in Andorra gegeben! Am 2687 Meter hohen Basser Negre in Vallnord gelang der schon in Kanada erfolgreichen Snowboarderin Manuela Mandl ein erneuter Sieg. Eva Walkner belegte bei den Skifahrerinnen ebenso Platz zwei wie Thomas Feurstein bei den Boardern. Dort wurde Gigi Rüf zudem 3.