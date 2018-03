Was hinter dem Super-Netz steckt

Der Rausch der Geschwindigkeit und das stetige Verlangen nach Mehr lassen die Zweifel an der Unbedenklichkeit von Elektrosmog jedoch vielerorts verstummen. Insbesondere beim geplanten 5G Netz jedoch könnte das nicht ohne Folgen bleiben. So geben Experten an, dass durch 5G nicht nur die Übertragungsgeschwindigkeit in die Höhe schnellen wird, sondern auch die Anzahl notwendiger Funktürme. Die Rede ist hier von Zahlen, die einer Verzehnfachung des aktuellen Standes entsprächen. Die neuen Funkstationen würden laut kompetenzinitiative.net in Städten teilweise so dicht aufeinander folgen, dass ein Abstand von zehn bis zwölf Häusern zum Normalfall werden könnte.