So nackt waren die Oscar-Partys

Nachdem in der Nacht auf Montag im Dolby Theater in Los Angeles alle Oscars vergeben worden waren, ging die Party erst so richtig los. Und weil es bei den Oscar-Partys traditionellerweise weit weniger züchtig zugeht als bei der offiziellen Preisverleihung, zeigten die Promi-Ladys dort auch wieder reichlich Haut. Allen voran Musikerin Bleona Qereti, die in einem Hauch von Nichts - und einem Paar glitzernder Nippelpickerln - die Vanity-Fair-Party stürmte.