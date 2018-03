Hirscher: „Geht immer noch besser - sogar jetzt!“

„Krone“: Marcel, Gratulation zur siebenten großen Weltcupkugel. Du hast in Kranjska Gora Geschichte geschrieben, wirkst aber sehr gefasst.

Marcel Hirscher: Mir selbst wird das erst bewusst werden. Viele, die schon länger dabei sind, wissen, was das heißt. Aber ich habe gerade mein Bestes gegeben, das Resultat ist abartig. Für mich hat so ein Tag so viel Routine. Ich glaube, morgen kann ich mich dann richtig freuen.