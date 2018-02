Kärnten: Rot-Blau oder Moser als Landeshauptmann

Wiener SPÖ liebäugelt mit rot-blauer Koalition in Kärnten

Die türkisen Strategen könnten ihre Rechnungen aber ohnehin ohne den Wirt gemacht haben – der in diesem Fall SPÖ heißt. Dort hätten vor allem Wiener Kreise ein vitales Interesse an einer rot-blauen Koalition in Kärnten, hört man. Kaiser wäre dadurch in Kärnten gefangen und würde als möglicher Nachfolger von Bundesparteichef Christian Kern ausfallen ...