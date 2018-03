The Kelly Family: Comeback in friedvoller Freiheit

Kellys in Österreich

Für die Kelly Familiy am 9. März in der Wiener Stadthalle gibt es absolut keine Karten mehr. Im Sommer gibt es aber noch einen Nachschlag. Am 6. Juli am Dornbirner Messegelände und am 7. Juli im Messezentrum Salzburg. Der nicht in der Band befindliche Michael Patrick „Paddy“ Kelly spielt am 10. Mai im Wiener Gasometer und am 9. September auf den Grazer Kasematten am Schlossberg. Außerdem kehrt Angelo Kelly samt Familie für die „Irish Christmas“-Show am 14. Dezember in die Wiener Stadthalle zurück. Karten dafür gibt es unter 01/588 85-100 oder unter www.ticketkrone.at.