Gericht bestätigt: Hunde-Abschuss war Tierquälerei

In der Oststeiermark wurden im April 2016 die beiden Hunde „Jamie“ und „Senta“ von zumindest einem Jäger erschossen. Angeblich, weil sie wildernd aufgefunden wurden. Anfang 2017 folgte schließlich eine Verhandlung vor dem Straflandesgericht Graz, in dem einer der Jäger noch stolz berichtete, er haben die beiden Hunde mit nur einem Schuss töten können. Es kam schließlich zu einer Verurteilung wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung, die nun auch in zweiter Instanz bestätigt wurde.