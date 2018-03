Edle Wien-Bälle: Auch Brauners Ehemann tanzt mit!

13 Bälle in zwei Jahren

Renate Brauners Dienstreisen geraten immer mehr in den Fokus. Wie berichtet, sind es vor allem exquisite Wien-Bälle, die es der Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft und Internationales angetan haben. Alleine in den vergangenen zwei Jahren waren es 13 Bälle – von 29 Dienstreisen insgesamt. Und: Die Kosten für die Ballbesuche werden vom Büro der Stadträtin geheim gehalten. Trotz vieler Anfragen werden die Ausgaben für die Reisen nach Peking, Lissabon und Co. nicht verraten.