Reform: Das ändert sich in der Champions League!

Zweite Chance nach Champions-League-Quali-Out

Neu ist, dass alle Teams, die in der Qualifikation scheitern, eine zweite Chance in der Europa League erhalten. Damit kann es nicht mehr vorkommen, dass die Europacupsaison wie etwa 2012 für Salzburg nach der peinlichen Pleite gegen Düdelingen früh zu Ende geht. Bisher hatte man in die dritte Quali-Runde vorstoßen müssen, um im Falle des Ausscheidens in den zweitwichtigsten Europacupbewerb umsteigen zu können.