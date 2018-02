Salzburg - Dortmund: „Enormer Run“ auf Tickets

Lange Kaufphasen

"Um längere Wartezeiten zu vermeiden, haben wir die Kaufphasen bewusst etwas länger gehalten. Natürlich freuen wir uns, dass so viele Menschen bei diesem Top-Spiel mit dabei sein möchten. Die Ticketvergabe haben wir so geregelt, dass wir jene treuen Fans, die auch sonst regelmäßig bei unseren Spielen in der Red Bull Arena sind, belohnen wollen", wird Geschäftsführer Stephan Reiter zitiert.