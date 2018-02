Wirbel um „ÖBB-Katze“ in den sozialen Netzwerken

Beschwert sich beispielsweise ein Tierhaarallergiker beim Zugbegleiter über einen Vierbeiner, kann der Halter dazu aufgefordert werden, das Haustier in die dafür vorgesehene Transportbox zu geben. Doch bisher sei es häufiger dazu gekommen, dass sowohl Zugpersonal als auch Passagiere die reisenden Katzen und Hunde streicheln und auf den Arm nehmen wollten. "In solchen Fällen drücken wir natürlich meistens ein Auge zu, da es bisher kaum zu Beschwerden seitens unserer Fahrgäste gekommen ist", so Hahslinger.