LIVE: Geschafft! Salzburg steht im Achtelfinale

Unser Bewerb“ – so lautet der Hashtag von Salzburg für die Europa League. Betrachtet man die Gruppenphase, trifft diese Bezeichnung definitiv zu. In sieben Versuchen kamen die Bullen bereits fünfmal weiter. In dieser Saison überstand man die Gruppenphase – mit Olympique Marseille, Konyaspor und Vitoria Guimaraes – gar schon zum vierten Mal (!) als Erster.