Zwei Tote bei Hubschrauberabsturz in Mexiko

Der Erdstoß weckte Erinnerungen an zwei verheerende Beben im September, bei denen Hunderte Menschen ums Leben kamen. Am 7. September waren bei einem Erdbeben der Stärke 8,2 in Südmexiko 96 Menschen getötet worden. Knapp zwei Wochen später ereignete sich eine weitere Katastrophe im Zentrum des Landes. Bei dem Erdbeben am 19. September starben 369 Menschen. Auf den Tag genau 32 Jahre zuvor waren bei einer Erdbeben-Tragödie 10.000 Menschen in Mexiko gestorben.