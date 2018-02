"Batsmans“-Abend! Stöger gewinnt in der 91. Minute

Borussia Dortmund dreht in der Europa-League ein schon verloren geglaubtes Spiel gegen Atalanta Bergamo und gewinnt am Ende 3:2 gegen die Italiener. Der im Winter verpflichtete Stürmer Michy Batshuayi steuerte zwei Tore zum Sieg bei. Somit reicht den Dortmundern ein Unentschieden im Rückspiel in einer Woche.