Sieg! Thiem startet perfekt in Sandplatz-Saison

Yes! Österreichs Tennis-Held Dominic Thiem ist mit einem souveränen Sieg in die Sandplatz-Saison gestartet: Beim ATP-Sandplatzturnier in Buenos Aires ist er problemlos ins Viertelfinale eingezogen. Der topgesetzte Niederösterreicher besiegte in der Nacht auf Donnerstag bei seinem ersten Einsatz nach einem Freilos im Achtelfinale den Argentinier Horacio Zeballos 6:4, 6:3. Im Video oben sehen Sie das neueste Video von Dominic!