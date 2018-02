Soja aus der Steiermark

Soja ist in aller Munde – weltweit. Die Hauptanbaugebiete liegen in Südamerika, der Trend ist aber längst auch in der heimischen Landwirtschaft angekommen: „Die Anbauflächen haben sich in der Steiermark allein von 2016 aus 2017 mehr als verdoppelt“, heißt es dazu aus der Landwirtschaftskammer. Konkret sind es bereits 7509 Hektar, auf denen die Trend-Bohne wächst – Tendenz steigend.