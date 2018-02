51 zugewanderte Ärzte zum Nichtstun verurteilt

51 Ärzte, darunter 17 Zahnmediziner, sind in Oberösterreich trotz ihrer Ausbildung zum Nichtstun verurteilt. Die Migranten stolpern bei der Nostrifizierung, also der Anerkennung ihrer Ausbildung, über bürokratische und finanzielle Hürden, landen oft in Hilfsjobs oder wandern nach Deutschland ab, wo es leichter geht.